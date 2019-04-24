Известный роcсийский продюсер выразил восхищение Керсти Кальюлайд

«Наконец-таки моя мечта осуществилась, и мои любимые страны Прибалтики, первая из них Эстония, начали налаживать дружеские отношения с Российской Федерацией. Я приветствую президента Эстонии Керсти Кальюлайд - смелую, очень умную, грамотную женщину, которая приехала к нашему президенту и провела такую плодотворную встречу. Прибалтика стала немножко лучше к нам относиться.

В знак этого группа «Ласковый май» 27 июля выступит в Эстонии, в городе Муствеэ. Мы приглашаем всех наших братьев-эстонцев прийти на наш концерт, в котором будут принимать участие группы «Ласковый май» и «Мираж». Мои группы, которые я когда-то создавал и которые в Эстонии очень любят. До новых встреч. Жду вас 27 июля. Давайте дружить и жить вместе».