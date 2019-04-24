Галерея: в Тарту прошла крутая смузи-вечеринка. Вы только посмотрите, кто пришел

Все гости смогли насладиться смузи и закусками, пообщаться с ведущими радиостанции и выбрать главный коктейль этого лета, который станет символом радиостанции MyHits.

25 апреля всё это дело повториться, но уже в Таллинне, в ТЦ «Юлемисте», где в 19:00 все соберутся в Blender с новыми силами и новыми коктейлями. Заходите на огонек, это для вас совершенно бесплатно.