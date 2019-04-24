Ср, 24.04.2019
Даже не верится: поклонница показала, что с ней сделал Дима Билан в Таллинне (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Галерея: в Тарту прошла крутая смузи-вечеринка. Вы только посмотрите, кто пришел

Галерея: в Тарту прошла крутая смузи-вечеринка. Вы только посмотрите, кто пришел

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В магазине Blender одного из тартуских торговых центров популярная радиостанция MyHits провела крутую смузи-вечеринку. 

Все гости смогли насладиться смузи и закусками, пообщаться с ведущими радиостанции и выбрать главный коктейль этого лета, который станет символом радиостанции MyHits. 

25 апреля всё это дело повториться, но уже в Таллинне, в ТЦ «Юлемисте», где в 19:00 все соберутся в Blender с новыми силами и новыми коктейлями. Заходите на огонек, это для вас совершенно бесплатно. 

Пока что смотрите галерею тартуского безумия! 

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