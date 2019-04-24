Андрей Разин опубликовал запись в соцсети, в которой оскорбил Леру Кудрявцеву

Андрей Разин ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Разин неодобрительно высказался о популярной телеведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой. В соцсетях он написал разоблачительный пост о супруге хоккеиста Игоря Макарова. В нем он назвал ее «ночной бабочкой».

Якобы много лет назад Андрей на гастролях вместе с подопечными вызвали по телефону девушек — в их числе к ним в гостиницу приехала и Кудрявцева. «Это проститутка, которую наш барабанщик снял на одну ночь, который с ней переспал и она потом уехала за ним, и сказала, что, якобы, она от него беременна, шантажировала его», — написал Разин.

Андрей Разин ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Через несколько часов после публикации продюсер удалил пост со своей личной страницы в Сети. Однако пользователи успели сделать скрин записи. Лера на скандальные обвинения пока что не ответила, а её поклонники ждут, что Разин принесет ей извинения за оскорбления.

Между тем, стало известно, почему Разин взъелся на Кудрявцеву. Несколько дней назад вышла программа «Секрет на миллион». Гости в студии обсуждали мужей Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой. Когда юбилярша, которая несколько дней назад отметила семидесятилетие, об этом узнала, то пришла в негодование. Программу Кудрявцевой она назвала помойкой. Судя по всему, такого же мнения придерживается и Разин.