Моделям на зависть! Эстонский дирижер Кристийна Поска позирует для журнала Vogue

Снимки для журнала были сделаны в Английской национальной опере. На фотографиях Кристийна предстала в работах модного дома Alexander McQueen.

40-летняя Кристийна Поска – дирижер. Родилась в Тюри, а сейчас она главный дирижер и музыкальный руководитель Швейцарского театра Базеля.

Поска получила награды и специальные призы на многих международных конкурсах дирижеров в Греции, Великобритании, Германии, Дании и других странах.

Согласно статистике крупнейшей в мире базы данных о событиях классической музыки Bachtrack за 2015 год, Кристийна Поска была самой востребованной женщиной-дирижером в мире.