Моделям на зависть! Эстонский дирижер Кристийна Поска позирует для журнала Vogue

Одной из героинь престижного модного журнала Vogue в апреле стала эстонка Кристийна Поска, фотографии которой появились вместе с фотографиями других известных в бизнесе и культуре женщин.
Снимки для журнала были сделаны в Английской национальной опере. На фотографиях Кристийна предстала в работах модного дома Alexander McQueen.
40-летняя Кристийна Поска – дирижер. Родилась в Тюри, а сейчас она главный дирижер и музыкальный руководитель Швейцарского театра Базеля.
Поска получила награды и специальные призы на многих международных конкурсах дирижеров в Греции, Великобритании, Германии, Дании и других странах.
Согласно статистике крупнейшей в мире базы данных о событиях классической музыки Bachtrack за 2015 год, Кристийна Поска была самой востребованной женщиной-дирижером в мире.
Но Крийстина Поска – не только виртуоз в своем деле, теперь она и талантливая модель. Фото Крийстины для журнала Vogue смотрите ЗДЕСЬ!