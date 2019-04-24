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  • Моделям на зависть! Эстонский дирижер Кристийна Поска позирует для журнала Vogue

Моделям на зависть! Эстонский дирижер Кристийна Поска позирует для журнала Vogue

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Kristiina Poska

ФОТО: Konstantin Sednev

Одной из героинь престижного модного журнала Vogue в апреле стала эстонка Кристийна Поска, фотографии которой появились вместе с фотографиями других известных в бизнесе и культуре женщин.

Снимки для журнала были сделаны в Английской национальной опере. На фотографиях Кристийна предстала в работах модного дома Alexander McQueen.

40-летняя Кристийна Поска – дирижер. Родилась в Тюри, а сейчас она главный дирижер и музыкальный руководитель Швейцарского театра Базеля.

Поска получила награды и специальные призы на многих международных конкурсах дирижеров в Греции, Великобритании, Германии, Дании и других странах.

Согласно статистике крупнейшей в мире базы данных о событиях классической музыки Bachtrack за 2015 год, Кристийна Поска была самой востребованной женщиной-дирижером в мире.

Но Крийстина Поска – не только виртуоз в своем деле, теперь она и талантливая модель. Фото Крийстины для журнала Vogue смотрите ЗДЕСЬ!

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