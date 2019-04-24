Чем опасны семечки: десять причин отказаться

1. Раскусывание семечек приводит к повреждению зубной эмали, что может стать причиной кариеса

2. Семечки калорийны. В 100 граммах продкта содержится больше 49 граммов жиров и около 580 ккал., поэтмоу большое потребление семечек может привести к проблемам с лишним весом.

3. Пищеварительная система страдает. Несмотря на кажущуюся безобидность, семечки могут стать причиной первой стадии таких болезней, как гастрит, язва и рак пищевода.

4. Почки в опасности. В семечках содержится кадмий, который является тяжелым металлом и может повердить почки.

5. Аллергия. У некоторых людей семечки могут вызывать аллергические реакции, которые проявляются в виде астмы, отека или зуда рта, коджной сыпи и рвоты.

6. Подсолнечник очень восприимчив, он идеально впитывает все, что дарят ему земля и атмосфера. Если поле расположено рядом с оживленной трассой, вы получите в пищу продукты «жизнедеятельности» автомобилей, если возле химзавода или на месте бывшей свалки, коктейль получится еще более ядреным.

7. Вы раскусываете семечки зубами? Напрасно! Мытье продукта перед обжаркой не входит в число полезных привычек большинства производителей, а жарят семечки на небольшом огне, так что шанс закусить болезнетворными микробами или вредными веществами весьма велик.

8. Высокое содержание масел в семенах подсолнечника приводит к тому, что наша слизистая покрывается тонкой масляной пленкой. Это плохо сказывается на голосовых связках: уничтожив стакан семечек, вы некоторое время не сможете качественно петь или, скажем, читать лекцию. По той же причине возникает ощущение сухости во рту, постоянно хочется пить.

9. Подсолнечные семечки – просто кладезь полезных веществ, особенно витаминов, но у этого есть и обратная сторона: легко «схватить» передозировку. Чаще всего встречается легкое отравление витамином B6, симптомы – нарушение координации движений и покалывание в конечностях.