Звезда «Дома-2» показала новое лицо после пластики

Ни липолитики, ни нити, ни другие чудо-средства современной косметологии не помогли экс-участнице популярного реалити избавиться от ненавистных «брылей» и второго подбородка. Чтобы решить проблему раз и навсегда, Дарья легла под нож пластического хирурга - ей провели круговую подтяжку лица и шеи.

«Если рассмотреть фото Даши без ретуши, можно увидеть, что у нее есть небольшие «брыли», избыток жировой клетчатки под подбородком. Кожа у нее тяжелая, из-за чего нет четкого овала лица. В случае с Дарьей не возраст является показанием к операции, а анатомические особенности, — подчеркнула доктор Дарьи Екатерина Кудинова. — Чтобы избежать осложнений, необходимо, в первую очередь, найти хорошего опытного специалиста. Я сделала все, чтобы реабилитационный период не затянулся».

К слову, Пынзарь долго выбирала пластического хирурга. «Для меня на первом месте репутация специалиста, цена меня не волновала. Причем важно видеть результат его работы не на фото, которое можно подретушировать, а на живых людях», — рассуждала она.

Дарья Пынзарь после пластики ФОТО: Стархит

«Операция обошлась мне в 450 тысяч рублей (примерно 6 250 евро). Жалею ли я о потраченных средствах? Нисколько, — поделилась Дарья со «СтарХитом». — Да, есть хирурги, которые делают такие операции гораздо дешевле, — знаю по личному опыту, так как посетила не одного доктора. Нельзя доверять лицо кому попало».

Реабилитация, по словам хирурга, займет около четырех недель. Все это время Дарья будет носить специальную повязку. «Чтобы сохранить эффект после операции, пациенту необходимо следить за питанием, физической активностью, — добавила доктор Кудинова. — Я всегда говорю: стабильный вес — залог успеха». Впрочем, о послеоперационном периоде Дарья пообещала в подробностях рассказывать поклонникам. «Мечтаю, чтобы все скорее зажило, и я стала красавицей», — Пынзарь, которая едва отошла от наркоза, уже не терпится посмотреть на конечный результат.