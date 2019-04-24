«Анорексия, привет!»: поклонники обеспокоены худобой Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава ФОТО: Instagram

Поклонники телезвезды российского юмористического шоу Comedy Woman («Камеди Вумен») Екатерины Варнавы всерьез обеспокоены состоянием ее здоровья.

Поводом послужила фотография, которую Катя опубликовала в Instagram. По мнению фолловеров, на фото телеведущая демонстрирует явно нездоровую худобу. Многие из подписчиков интересовались, почему Екатерина так похудела и прямо призвали ее не пренебрегать едой, и даже «побольше кушать». В частности фанатов напугали ноги Варнавы.

Екатерина Варнава ФОТО: Instagram

«Не, перебор… ноги-палочки, форму потеряли… надо кушать иногда»; «Уж сильно худая стала»; «Катя, вы уже наверно килограмм 40 весите, не больше»; «Анорексия, привет!», — пишут в комментариях подписчики.