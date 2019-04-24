Ср, 24.04.2019
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«Анорексия, привет!»: поклонники обеспокоены худобой Екатерины Варнавы

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Екатерина Варнава

ФОТО: Instagram

Поводом для волнения фанатов за состояние здоровья телеведущей послужила фотография в Сети, пишет Пятый канал.

Екатерина Варнава

ФОТО: Instagram

Поклонники телезвезды российского юмористического шоу Comedy Woman («Камеди Вумен») Екатерины Варнавы всерьез обеспокоены состоянием ее здоровья.

Поводом послужила фотография, которую Катя опубликовала в Instagram. По мнению фолловеров, на фото телеведущая демонстрирует явно нездоровую худобу. Многие из подписчиков интересовались, почему Екатерина так похудела и прямо призвали ее не пренебрегать едой, и даже «побольше кушать». В частности фанатов напугали ноги Варнавы.

Екатерина Варнава

ФОТО: Instagram

«Не, перебор… ноги-палочки, форму потеряли… надо кушать иногда»; «Уж сильно худая стала»; «Катя, вы уже наверно килограмм 40 весите, не больше»; «Анорексия, привет!»,  пишут в комментариях подписчики.

Телеведущая и актриса Екатерина Варнава неоднократно признавалась, что в юности у нее были проблемы с весом из-за того, что она любила перекусить сладостями и фастфудом. Возможно, такое стремление с юности сбросить лишние килограммы и послужили причиной, по которой Екатерина Варнава так похудела.

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