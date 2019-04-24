Мужчина захотел узнать о судьбе старого друга в Google и пожалел

Престон выяснил, что тело его друга Питера Андерсона было найдено второго мая 2011 года в одном из общежитий американского штата Нью-Джерси. Его убийцей оказался разнорабочий Роберт Хоррокс, который на суде признался, что таким образом отомстил за изнасилование Андерсоном сына-аутиста своей девушки. Следствие не смогло подтвердить истинность слов Хоррокса и приговорило его к 30 годам тюрьмы.

Журналист признался, что нашел эту информацию не сразу. Сначала он попробовал поискать друга в Google из любопытства, но не нашел ничего, что точно могло бы относиться к Андерсону, которого он знал. Так как «Питер» и «Андерсон» — распространенные имя и фамилия в США, поисковик показал Престону слишком много ссылок о разных людях. Чуть позже журналист вспомнил второе имя своего друга — Старк, и таким образом сузил диапазон поиска.

Когда Престон наткнулся на статью в местной газете об убийстве друга, он перепроверил информацию через Intelius — компанию, за плату занимающуюся поиском людей. Затем Престон пошел еще дальше и выяснил все подробности истории у прокурора, который вел дело, и брата его друга, но потом пожалел об этом.

«Я смотрел на собранные мной данные неделями, а потом взял и все выбросил. В мире, который кишит информацией, есть вещи, которых я не хочу знать», — сделал вывод Престон.