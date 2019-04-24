На улице с Эвелин Ильвес произошла неприятность, но на помощь подоспел прохожий

Эвелин поделилась душевной историей в Facebook. «Хороший сострадательный человек – Тыну Тохт – сегодня донес мою любимую собаку весом в 36 килограммов с улицы Суур-Карья на улицу Пикале», – написала она.

Собака сломала ногу, а благодаря поступку этого мужчины животному не пришлось долго мучаться. Также удалось избежать осложнений, которые могли бы последовать, ели бы Эвелин добиралась с пострадавшим псом самостоятельно.