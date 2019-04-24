Ср, 24.04.2019
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  • На улице с Эвелин Ильвес произошла неприятность, но на помощь подоспел прохожий

На улице с Эвелин Ильвес произошла неприятность, но на помощь подоспел прохожий
Так трогательно!

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Evelin Ilves.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

Бывшая первая леди, а ныне предприниматель, 51-летняя Эвелин Ильвес, рассказала в социальных сетях о добросердечном помощнике, который встретился ей в повседневной суете.

Эвелин поделилась душевной историей в Facebook. «Хороший сострадательный человек – Тыну Тохт – сегодня донес мою любимую собаку весом в 36 килограммов с улицы Суур-Карья на улицу Пикале», – написала она.

Собака сломала ногу, а благодаря поступку этого мужчины животному не пришлось долго мучаться. Также удалось избежать осложнений, которые могли бы последовать, ели бы Эвелин добиралась с пострадавшим псом самостоятельно.

«Мы сделали пять остановок, но мы добрались до машины, чтобы поехать к врачу. Сердечная благодарность, Тыну!»

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