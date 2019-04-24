На улице с Эвелин Ильвес произошла неприятность, но на помощь подоспел прохожий
Бывшая первая леди, а ныне предприниматель, 51-летняя Эвелин Ильвес, рассказала в социальных сетях о добросердечном помощнике, который встретился ей в повседневной суете.
Эвелин поделилась душевной историей в Facebook. «Хороший сострадательный человек – Тыну Тохт – сегодня донес мою любимую собаку весом в 36 килограммов с улицы Суур-Карья на улицу Пикале», – написала она.
Собака сломала ногу, а благодаря поступку этого мужчины животному не пришлось долго мучаться. Также удалось избежать осложнений, которые могли бы последовать, ели бы Эвелин добиралась с пострадавшим псом самостоятельно.
«Мы сделали пять остановок, но мы добрались до машины, чтобы поехать к врачу. Сердечная благодарность, Тыну!»