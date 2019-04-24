Сестра Бритни Спирс резко ответила на спекуляции относительно психического здоровья певицы

В начале месяца стало известно о том, что 37-летняя Бритни Спирс была госпитализирована в психическую клинику. Причиной тому стали сильный стресс и тяжелое эмоциональное состояние звезды (Бритни очень переживала из-за своего отца, который последние несколько месяцев испытывает серьезные проблемы со здоровьем). На выходных же врачи разрешили ей покинуть рехаб, чтобы отпраздновать дома Пасху вместе со своей семьей.
Появившиеся в Сети новые снимки Спирс вызвали бурную реакцию интернет-пользователей, которые принялись обсуждать звезду и последние новости вокруг нее. На защиту Бритни встала ее 28-летняя сестра Джейми Линн Спирс, которая сразу же отреагировала на спекуляции относительно психического здоровья Бритни.
В своем Instagram она опубликовала видео, снятое в 2007 году, на котором она защищает старшую сестру от папарацци и поклонников, и сопроводила его эмоциональным комментарием.
«Кто был там десять лет назад? Я была здесь задолго до всех остальных. И я буду здесь еще долго после. Я люблю свою сестру всем сердцем. Итак, все, кто говорит об обратном, могут идти к черту со всеми вашими комментариями о том, чего вы не понимаете. Не приходите больше ни ко мне, ни к тем, кого я люблю»,— написала она.
Интернет-пользователи Джейми поддержали и отметили, что порой люди переходят все границы, когда лезут в чужую жизнь.