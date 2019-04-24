Сестра Бритни Спирс резко ответила на спекуляции относительно психического здоровья певицы

«Кто был там десять лет назад? Я была здесь задолго до всех остальных. И я буду здесь еще долго после. Я люблю свою сестру всем сердцем. Итак, все, кто говорит об обратном, могут идти к черту со всеми вашими комментариями о том, чего вы не понимаете. Не приходите больше ни ко мне, ни к тем, кого я люблю»,— написала она.