«Имеют полное право»: Юлия Михалкова рассказала, почему развалились «Уральские пельмени»

По словам Михалковой, в творческой жизни команды с прошлого года действительно стали происходить изменения.

«Наш коллектив в полном, традиционном составе с недавних пор выступает только в родном Екатеринбурге и записывает телевизионные концерты для канала СТС в Москве. На гастролях же участники коллектива разбегаются кто куда. И сразу скажу, имеют на это полное право: у нас нет продюсера, который держал бы на цепи», – сказала она, заявив, что молодой состав команды «теперь в одну сторону, Рожков с Мясниковым – в другую», причем самой Юлии «нет ни там ни там», пишет TopNews.

Она отметила, что в прошлом году жила «в центре водоворота обсуждений и споров», и журналисты вместе с поклонниками постоянно спрашивали ее о ситуации в «Уральских пельменях».

Она добавила, что другие участники шоу в свое время предлагали ей определиться с выбором стороны.

«...За "красных" я или за "белых"? Знали бы вы, как это тяжело… Старые добрые "Уральские пельмени" – моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой?» – возмущается она.

В итоге актриса решила отказаться от гастролей и не делать выбора ни в чью пользу.