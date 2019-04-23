Помощница Началовой: о дате смерти Юле сообщили много лет назад

Новость о том, что страшную смерть Юлии Началовой предсказала гадалка, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Напомним, что за несколько месяцев до кончины Юля обратилась к экстрасенсу. Взглянув на певицу, женщина побелела от ужаса. «На вас страшная порча на смерть! Вам ее сделала близкая подруга из зависти!» – сообщила гадалка, назвав черты приятельницы. В ней певица опознала свою близкую знакомую и прекратила с ней всяческое общение.

– Такой разговор, что в ее ближайшем окружении есть подруга, которая Юле очень завидует, был, – не отрицает Анна Исаева. – Юле об этом сообщила гадалка. Она сказала, что из-за этого у нее все рушится: карьера, здоровье и личные отношения. Когда Юля об этом мне рассказала, я усомнилась: «Где доказательства? Так можно говорить на кого угодно!» Но Юля решила, что так и есть на самом деле. Она разорвала отношения с подругой, с которой дружила много лет. Вообще, к концу своей жизни Юля научилась рубить концы и быть жесткой. У нее не только в этой ситуации это проявлялось – она могла не брать трубку неделями, не желая общаться с каким-то человеком. Но я до сих пор не уверена в правдивости слов гадалки.

Больше с подругой Юля не виделась: она ее вычеркнула из жизни навсегда. Но родители после смерти Юли продолжили с ней общение.

– Мы все сейчас плотно и тесно общаемся, – продолжает Анна. – Когда я попыталась поговорить с родителями Юли на эту тему, они мне сказали: «Все нормально, мы не хотим об этом даже думать!» Вы знаете, в первые часы после трагедии я позвонила этой подруге. Она от меня узнала о смерти Юли. Она плакала навзрыд, в голос, истошным криком кричала. Более того, принесла много пользы. Когда мы собрались дома у Юли, растерялись. Ни у кого не было подобного опыта – хоронить артистов. И эта девушка очень помогла связями. Она подключила всех нужных людей, вплоть до министра, которые помогли решить все вопросы.

По словам Исаевой, к экстрасенсам Юля периодически обращалась на протяжении всей жизни. Она им верила. Считала, что они могут ей подсказать, как действовать в будущем.

– Десять лет назад Юле позвонила одна женщина и сказала, что хочет с ней встретиться, – продолжает Исаева. – Это сегодня эта дама – известный экстрасенс, а тогда ее никто не знал. Юля пригласила ее к себе домой. Там были она, я и подруга Юли. Эта женщина стала рассказывать, что с Алдониным Юля проживет всю оставшуюся жизнь и родит от него троих детей. Мол, у нее еще будут два мальчика, один из которых станет известным футболистом. Ничего не сбылось! Но тогда она еще сообщила, что совсем скоро у Юли произойдет сильный взлет в карьере. Ей поможет мужчина, уровень которого даже для российского шоубизнеса очень высокий. Мы тогда все подумали, что это будет Коля Басков, с которым Юля дружила и вела «Субботний вечер». Это было незадолго до ее поездки в Америку. Буквально через пару недель Началова улетела в США, где случайно встретила Филиппа Киркорова. Он ее познакомил с Уолтером Афанасьевым – известным американским продюсером, который был так поражен голосом Юли, что записал с ней целый альбом.

Кстати, Исаева уверяет: о том, что 16 марта 2019 года станет для Началовой роковым числом, ей сообщили еще много лет назад.