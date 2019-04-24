Королева отказалась от платьев с декольте после серии кровопусканий

Наташа Королева делает процедуру хиджама ФОТО: Instagram

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Наташа Королева тщательно следит за фигурой и старается сделать все, чтобы на долгие годы сохранить цветущий внешний вид. Недавно певица кровопусканиями.

Как рассказала 45-летняя артистка, манипуляцию под названием хиджама над ней проводят в специализированном московском салоне. Противопоказаний к процедуре немного, зато после таких сеансов ощущается прилив бодрости, уверяет певица.

«На теле человека делают мелкие надрезы и ставят банки. Считается, что они вытягивают плохую кровь, тем самым обновляя организм», – говорит Королева.

Исполнительница призналась, что сама процедура выглядит непрезентабельно и даже «жутковато». И ей временно пришлось отказаться от глубоких декольте, поскольку остались следы после мелких надрезов. При этом кровопускания безболезненны, пишет «Собеседник».

Насмотревшись на Наташу, оздоровить свой организм решил и ее супруг Тарзан. Он тоже хочет омолодиться. Тем более что вскоре в их паре случится знаменательное событие – день абрикосового варенья. Наташа и Сергей отмечают праздник ежегодно. Ведь именно в этот день произошла их судьбоносная встреча.