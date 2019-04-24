Александр Кержаков развелся с женой

Скандал не утихал в семье спортсмена последние месяцы. Александр Кержаков и Милана Тюльпанова давно перестали общаться мирно. Каждый из них ждал официального расторжения отношений. Главным вопросом, который надлежало уладить супругам, стало право единоличной опеки над сыном Артемием.

Сегодня решение о разводе пары было вынесено Петроградским судом. По решению суда, Артемий останется с матерью, а Кержаков обязуется выплачивать бывшей жене алименты на содержание ребенка.

«Все верно, они развелись сегодня. Алименты составят шестую часть от дохода Александра Кержакова», — отметил представитель Миланы.

Александр Кержаков боролся за опеку над сыном // Фото: Instagram

На фоне затянувшегося бракоразводного процесса Александр обвинил супругу в употреблении запрещенных препаратов, забрал сына и заставил ее признаться в зависимости, чтобы она смогла общаться с ребенком. Но судебная экспертиза доказала, что заявления Кержакова были ложными.

«Это в первую очередь победа маленького Артемия! Сын будет жить с любящей его мамой. За время длительного процесса та сторона всячески пыталась манипулировать Миланой и заставить ее принять условия Александра. Сегодня в суде были оглашены результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Милана не употребляла запрещенных препаратов. Также были заключения нескольких экспертиз органов опеки, говорящих в пользу матери», — прокомментировал адвокат Тюльпановой Александр Добровинский.

Милана Тюльпанова долго боролась за Артемия. На предыдущем заседании Кержаков предлагал ей пойти на мировую, но Милана сочла это очередной уловкой супруга. Спортсмен до последнего не соглашался с исковыми требованиями Тюльпановой и утверждал, что ему запрещают видеться с сыном.

Артемий остается жить с Миланой Тюльпановой // Фото: Instagram

Милана рассказывала редакции, что бывший футболист давно не помогает ребенку финансово, негативно высказывается в ее адрес и всячески препятствует завершению судебного процесса. «Мне сложно поверить в искренность его намерений о совместном воспитании сына. Разве это возможно, если он публично оскорбляет мать своего ребенка? Я много раз пыталась наладить человеческие отношения, но, видимо, ему это не нужно», — делилась 25-летняя мама.