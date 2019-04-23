Экс-любовник Баскова публично наехал на Билана

Певец Алекс Малиновский, начавший свою карьеру с участия в популярном шоу «Голос», неожиданно публично раскритиковал своего экс-наставника Диму Билана. Артист заявил, что, конечно, очень благодарен подопечному Яны Рудковской за то, что тот повернулся к нему на слепых прослушиваниях, но больше ему не за что сказать коллеге спасибо.

По словам Алекса, который, к слову, весьма плохо выступил в отборочном туре «Голоса» и попал в проект только благодаря Билану, наставник из певца совершенно никакой. «Дима очень талантливый артист, но вряд ли я могу сказать, что Дима меня чему-то научил. Все-таки Дима меня не научил ничему», — констатировал Малиновский. Если верить Алексу, то Билан добросовестно исполнял свои обязанности куратора — посещал репетиции, давал рекомендации, но ничего толкового начинающему артисту не посоветовал.

Но Малиновскому повезло, и после ухода из «Голоса» он все же встретил достойного продюсера — Николая Баскова. Вот «натуральному блондину», с которым Алекс сотрудничал с 2014 по 2018 год, он не устает петь дифирамбы. «Золотой голос России» оказался гораздо толковее, чем Билан, и сумел все же научить чему-то Малиновского, передает vokrug.tv.