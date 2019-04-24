Почему нельзя выливать воду после варки яиц

Многие люди обычно выливают воду из кастрюли после того, как в ней сварятся яйца. Портал Grodno24.com рассказывает, почему не нужно с этим спешить и для чего можно использовать этот "бульон".
То, что после варки макарон не следует сливать оставшуюся воду, известно практически каждому. Но знали ли вы, что и вода, в которой кипели яйца, также может пригодиться? А именно: для ваших цветов.
B чем польза яичной воды для растений?
Цветы обожают кальций. И как раз вода, остающаяся после отваривания яиц, содержит большое количество этого минерала. Кальций помогает держать под контролем уровень рH в почве.
Почему это важно?
Нейтральная почва со значением рH от 6,0 до 6,5 обеспечивает растениям идеальную среду для поглощения необходимых для их роста питательных веществ. Кроме того, кальций повышает выносливость и устойчивость растений к разнообразным вредителям. Однако, запомните: прежде, чем поливать цветы водой из-под яиц, не забудьте остудить ее до комнатной температуры и использовать в течение суток, иначе она потеряет свои полезные свойства.
Как обнаружить недостаток кальция?
Распознать растения, которые сильно нуждаются в кальции, нетрудно. Признаки дефицита этого микроэлемента проявляются в усыхании краев листьев и появлении на них желто-коричневых пятен. Кроме того, тормозится рост молодых побегов, а сами листья остаются мелкими. Следует отметить, что острое кальциевое голодание может привести даже к гибели насаждения.