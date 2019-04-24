Почему нельзя выливать воду после варки яиц

То, что после варки макарон не следует сливать оставшуюся воду, известно практически каждому. Но знали ли вы, что и вода, в которой кипели яйца, также может пригодиться? А именно: для ваших цветов.

B чем польза яичной воды для растений?

Цветы обожают кальций. И как раз вода, остающаяся после отваривания яиц, содержит большое количество этого минерала. Кальций помогает держать под контролем уровень рH в почве.

Почему это важно?

Нейтральная почва со значением рH от 6,0 до 6,5 обеспечивает растениям идеальную среду для поглощения необходимых для их роста питательных веществ. Кроме того, кальций повышает выносливость и устойчивость растений к разнообразным вредителям. Однако, запомните: прежде, чем поливать цветы водой из-под яиц, не забудьте остудить ее до комнатной температуры и использовать в течение суток, иначе она потеряет свои полезные свойства.

Как обнаружить недостаток кальция?