Девять уловок магазина Zara, из-за которых вы испытываете безудержное желание покупать там одежду

Zara вкладывает свои деньги в каталоги и... витринные вывески. А у покупателя создается ощущение эксклюзивности. Качество одежды как бы говорит само за себя и в рекламе не нуждается. Ведь Balenciaga и Versace тоже не крутят ролики по ТВ, но люди знают, что это премиум-класс.

Такой же трюк проворачивает и Zara: вы придете в магазин, чтобы купить вещь, которой не будет у вашей коллеги / подруги / соседки. Эксклюзивную одежду за скромные деньги. Конечно, эта эксклюзивность мнимая, просто Zara круто играет на потребности людей покупать что-то особенное, а покупатели и не против.