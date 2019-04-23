Вт, 23.04.2019
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Кто еще не был с Зеленским?
С новым президентом Украины «засветились» наши политики

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Вадим Белобровцев и Владимир Зеденский

ФОТО: Facebook

Тренд сегодняшнего дня - фото с Владимиром Зеленским, новым президентом Украины. Российские звезды шоу-бизнеса массово делятся фотками с экс-квнщиком, кадрами со съемок фильмов, где им посчастливилось сыграть вместе с Зеленским, стройными рядами транслируют воспоминания, как они с ним говорили, что он им сказал, как посмотрел, как моргнул и так далее. 

Наш вице-мэр Вадим Белобровцев и другие политики-центристы тоже засветились с комиком-президентом Зеленским. Фото вице-мэр Таллинна выложил в соцсети.

«Это был вечер воскресенья, - рассказал Белобровцев порталу Limon.ee. - Их послевыборная вечеринка. В день выборов сам штаб снова переехал в конгресс-центр "Парковый" - здание на склонах Днепра с вертолетной площадкой, которой любил пользоваться бывший президент Украины Виктор Янукович».

Вадим Белобровцев и Владимир Зеленский

ФОТО: Facebook

Есть и групповое фото, на котором многие наши политики «засветились» с Владимиром Зеленским.

Эстонские политики и Владимир Зеленский

ФОТО: Facebook

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