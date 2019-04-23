Кто еще не был с Зеленским?

Тренд сегодняшнего дня - фото с Владимиром Зеленским, новым президентом Украины. Российские звезды шоу-бизнеса массово делятся фотками с экс-квнщиком, кадрами со съемок фильмов, где им посчастливилось сыграть вместе с Зеленским, стройными рядами транслируют воспоминания, как они с ним говорили, что он им сказал, как посмотрел, как моргнул и так далее.