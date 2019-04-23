Кто еще не был с Зеленским?
Тренд сегодняшнего дня - фото с Владимиром Зеленским, новым президентом Украины. Российские звезды шоу-бизнеса массово делятся фотками с экс-квнщиком, кадрами со съемок фильмов, где им посчастливилось сыграть вместе с Зеленским, стройными рядами транслируют воспоминания, как они с ним говорили, что он им сказал, как посмотрел, как моргнул и так далее.
Наш вице-мэр Вадим Белобровцев и другие политики-центристы тоже засветились с комиком-президентом Зеленским. Фото вице-мэр Таллинна выложил в соцсети.
«Это был вечер воскресенья, - рассказал Белобровцев порталу Limon.ee. - Их послевыборная вечеринка. В день выборов сам штаб снова переехал в конгресс-центр "Парковый" - здание на склонах Днепра с вертолетной площадкой, которой любил пользоваться бывший президент Украины Виктор Янукович».
Есть и групповое фото, на котором многие наши политики «засветились» с Владимиром Зеленским.