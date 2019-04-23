Какие страшные тайны хранят представители знаков Зодиака

Дева

Девы — скрытные личности. Зная все о других людях, подопечные Меркурия не спешат распространяться о своей личной жизни. Но самая большая тайна – это их амбиции. Девы никогда не признаются, какую планку себе поставили и к какой должности стремятся. Они будут упорно идти к своей цели и убирать с дороги соперников, но никто не догадается, что это работа Девы, ведь этот человек умеет держать язык за зубами и отлично заметает следы. А еще представители стихии Земли никогда не расскажут, как беспокоятся о вас. Они могут молиться не только за родных, но даже за едва знакомых людей, хотя в обществе выглядят не самыми дружелюбными.

Весы

Весы имеют огромную страсть к интимной близости, причем для этих людей практически не существует запретов в сексе. Вот только окружающим людям подопечные Венеры никогда не признаются в этом. И даже любимый человек далеко не все знает о желаниях партнера знака Весы. Более того, представитель данного знака может долгие годы жить двойной жизнью и иметь две семьи, но умело скрывать это буквально от всех. Кстати, отличает личностей данного знака и еще одна черта. Эти люди при любой ситуации не подают вида, что с ними что-то произошло. Даже когда им больно Весы улыбаются, и делают вид, что все прекрасно.

Скорпион

Скорпионов можно назвать самыми скрытными представителями зодиакальной плеяды. Дело в том, что в свои сокровенные секреты он не посвящают даже самых близких людей. Вообще, Скорпионы никогда не выдадут информацию, которая может их скомпрометировать. Они даже под пытками не признаются в измене и не сознаются следователю в совершенном правонарушении. Эти личности уверены, что признавшись, они обязательно будут наказаны, а нет доказательств, значит, они чисты. К слову, в том, что они разлюбили, Скорпионы тоже никогда не признаются. Они создадут невыносимые условия для партнера, и тот будет вынужден сам отказаться от любимого человека.

Стрелец

В отличие от многих, Стрелец очень открытый знак Зодиака, который не привык что-либо скрывать. Тем не менее, личности данного знака никогда не признаются, что верят в приметы и нечистую силу, и что сами нередко посещают гадалок и колдунов, чтобы решить свои насущные проблемы. К слову, Стрельцы доверяют экстрасенсам настолько, что отдают им свои деньги ничего не получая взамен. Но об этом личности данного знака также предпочтут умалчивать, чтобы не быть осмеянными. Наконец, Стрельцы не умеют держать язык за зубами, но когда вы откровенничаете с ними, они точно предпочтут сохранить этот нюанс в тайне. Вы узнаете о нем чуть позже, от других людей.

Козерог

Личности данного знака с юных лет мечтают от состоятельной жизни, а потому очень бережно относятся к деньгам и способам заработка. Об этой стороне своей жизни Козероги умалчиваю даже в общении с близкими людьми. Никто и никогда не знает в точности, сколько денег у Козерога и откуда он их берет. А еще Козерог склонен скрывать свои чувства. Даже если очень дорожит другом, он не станет признаваться ему в этом, по крайней мере, словесно. Скорее Козерог в любое время протянет руку помощи и окажет поддержку, но эмоционально не покажет этого абсолютно никак. Так ведет себя Козерог и с родными, но они уже привыкли к такому отношению близкого человека.

Водолей

Водолеи тщательно хранят от близких людей свое безразличие. Они могут участвовать в вашей жизни, подсказывать, помогать, интересоваться, но делают это исключительно для вида, тогда как глубоко в душе им все это совершенно неинтересно. Также Водолеи скрывают и свои чувства. Личности данного знака могут вступить в брак по расчету, но не признаются в этом, даже если разведутся с ним. Кроме того, Водолеи никогда не обсуждают собственные планы, особенно если они касаются бизнеса, развития или научной деятельности этого человека. Водолеи опасаются, что их новаторские идеи могут банальным образом украсть.

Рыбы