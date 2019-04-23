Билл Гейтс зажег на танцполе в ночном клубе (ВИДЕО)

Билл Гейтс, танцующий под песню Ники Минаж в ночном клубе, — новость, которую мы действительно заслужили, пишет Супер.
63-летний миллиардер в окружении пяти спутниц стал звездой танцпола в Майами: по данным TMZ, Билл пришел в популярный клуб LIV в пятницу около 11 вечера и занял отдельный столик, где проводил время в небольшой компании друзей и со стеной из телохранителей. Гейтс показывал свое чувство ритма примерно до часа ночи, после чего его видели выходящим из заведения. К слову, основной целью поездки Билла в Майами были престижные соревнования по конному спорту, в которых участвовала его дочь.
Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. В периоды с 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 год — самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes.