Билл Гейтс зажег на танцполе в ночном клубе (ВИДЕО)

63-летний миллиардер в окружении пяти спутниц стал звездой танцпола в Майами: по данным TMZ, Билл пришел в популярный клуб LIV в пятницу около 11 вечера и занял отдельный столик, где проводил время в небольшой компании друзей и со стеной из телохранителей. Гейтс показывал свое чувство ритма примерно до часа ночи, после чего его видели выходящим из заведения. К слову, основной целью поездки Билла в Майами были престижные соревнования по конному спорту, в которых участвовала его дочь.