Семь глупых вещей, из-за которых ругаются все пары

Выключение света

Когда оба свили из одеял комфортные гнездышки, бывает сложно договориться, кто должен покинуть теплую постель, чтобы выключить свет.

Влажное полотенце на кровати

Мокрые простыни еще можно было бы пережить. Но как стерпеть то, что влажное полотенце валяется именно на вашей стороне постели?

Туалетная бумага

Есть чисто практические причины для ссоры. Например, почему человек, у которого закончилась туалетная бумага, не повесил новый рулон. Или почему втулка второй день болтается на держателе?

Но главная ссора носит чисто эстетический характер и заключается в том, как вешать рулон на держатель: свободным концом к стене или от стены.

Ногти на столе

Хуже стриженных ногтей, положенных на стол, только педикюр, который один партнер делает, пока его половинка в метре от него пытается поесть.

Громкость телевизора

Один партнер всё еще не слышит, что говорит диктор, другой боится вот-вот оглохнуть. Непростая ситуация, в которой практически невозможно найти компромисс.

Несвоевременный сон

Вы решили показать партнеру свой любимый фильм, а он уснул на половине. Невольно призадумаешься: может, у вас не так много общего, как казалось.

Положение переключателя воды с душа на кран