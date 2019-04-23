Известная российская актриса обвинила Олега Янковского в домогательствах

Кинорежиссер был известным ловеласом. Так, на кинофестивалях он часто вступал в интимную близость с актрисами и изменял жене. Людмила Шевель призналась, что Янковский хотел овладеть ей, сообщает новость Стархит.
Олег Янковский — известный актер, чья жизнь оборвалась в 2009 году от онкологии. Известно, что актер не раз изменял жене, и у него было немало увлечений. Так, на одном из советских киносмотров он оказывал знаки внимания актрисе Людмиле Шевель. На открытии XXV юбилейного фестиваля «Литература и кино» она вспомнила, как Янковский хотел переспать с ней. Это произошло еще в начале 90-х.
«Нисколько не жалею, что не отдалась тогда Янковскому. Ведь, как выяснилось позже, не мне одной он предлагал такие отношения на одну ночь. А я ценю искренние чувства. Дважды побывала замужем, и оба раза по большой любви. У меня выросла дочь — красавица Катя, она тоже актриса, окончила курсы в Лондоне. Сейчас играю с ней в совместном антрепризном спектакле», — заявила Людмила.
За 65 лет жизни Олег Янковский покорил немало женских сердец. У него были романы с Еленой Прокловой, Еленой Костиной и Еленой Войновской. У последней родился внебрачный сын от кинорежиссера. «Да, отец Олежки — Янковский. Леночка назвала сына в его честь. Внук — очень способный мальчик. Олежка занимается спортом, изучает языки. Но хочется, чтобы у него поддержка была. Отсюда и слезы. Похож ли он на отца? Думаю, да. Жив бы был Янковский, возможно, все по-другому пошло», — рассказала мама Войновской, так как она сама скрывала этот факт.