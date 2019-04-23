Известная российская актриса обвинила Олега Янковского в домогательствах

Олег Янковский — известный актер, чья жизнь оборвалась в 2009 году от онкологии. Известно, что актер не раз изменял жене, и у него было немало увлечений. Так, на одном из советских киносмотров он оказывал знаки внимания актрисе Людмиле Шевель. На открытии XXV юбилейного фестиваля «Литература и кино» она вспомнила, как Янковский хотел переспать с ней. Это произошло еще в начале 90-х.

«После шумного банкета разошлись мы, актеры, по своим гостиничным номерам. И вдруг слышу настойчивый стук. Открываю, а на пороге Олег Янковский. Он попытался пройти, приговаривая: «Давай займемся любовью». — «Извините, — сказала я, — вы не в моем вкусе». И захлопнула перед ним дверь. Наутро на завтраке встретила Марка Рудинштейна. «Говорят, ты самому Янковскому отказала? Смелая!» — улыбнулся он. Я опешила: «А вы-то откуда знаете?» Оказывается, сам Олег Иванович уже успел всем растрезвонить», — отметила Шевель.

Людмила Шевель // Фото: Кадр из фильма

«Нисколько не жалею, что не отдалась тогда Янковскому. Ведь, как выяснилось позже, не мне одной он предлагал такие отношения на одну ночь. А я ценю искренние чувства. Дважды побывала замужем, и оба раза по большой любви. У меня выросла дочь — красавица Катя, она тоже актриса, окончила курсы в Лондоне. Сейчас играю с ней в совместном антрепризном спектакле», — заявила Людмила.