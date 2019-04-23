Супруги на ходу купили лотерейный билет и выиграли девять с половиной миллионов долларов
Майкл Фот из штата Орегон путешествовал со своей женой на машине. Заехав по пути в магазин в Медфорде, они спонтанно решили купить лотерейный билет, и сорвали джекпот, рассказывает Лайф.
Майкл собирался купить самый простой лотерейный билет за два доллара. Кассир уточнил, не хочет ли мужчина доплатить всего один доллар за «опцию множителя», но тот не понял вопроса. И кивнул, просто чтобы от него побыстрее отстали с расспросами. Оказалось, что это было лучшее решение в его жизни, сообщает UPI.
Неопытность и спешка обернулась для семьи Фот выигрышем в 150 000 долларов. Тот самый лишний доллар Майкл заплатил за возможность увеличить выигрыш в три раза. Он мог бы получить 50 000 долларов, что само по себе неплохо, но в итоге сумма получилась куда приятнее.
«Мы с женой взволнованны, воодушевлены и очень счастливы! Наконец-то мы сможем заплатить по всем крупным счетам», - радуются счастливчики