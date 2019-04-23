Певица Бьянка жутко отравилась
33-летняя Бьянка (Татьяна Липницкая) сообщила о проблемах со здоровьем. Певица съела просроченные продукты и получила сильное отравление, сообщает Cosmo.
Бьянка рассказала, что у нее диагностировали пищевую токсикоинфекцию — кратковременное острое заболевание, которое вызвано патогенными бактериями. Артистка дополнила пост фотографией.
На снимке Бьянка лежит на кровати, в ее вену вставлена капельница, а тонометр измеряет давление. В подписи она посоветовала подписчикам не есть просроченную еду.