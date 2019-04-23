Вт, 23.04.2019
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Певица Бьянка жутко отравилась
Лежит под капельницей

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Бьянка

ФОТО: Instagram

33-летняя Бьянка (Татьяна Липницкая) сообщила о проблемах со здоровьем. Певица съела просроченные продукты и получила сильное отравление, сообщает Cosmo.

Бьянка рассказала, что у нее диагностировали пищевую токсикоинфекцию — кратковременное острое заболевание, которое вызвано патогенными бактериями. Артистка дополнила пост фотографией.

Бьянка

ФОТО: Instagram

На снимке Бьянка лежит на кровати, в ее вену вставлена капельница, а тонометр измеряет давление. В подписи она посоветовала подписчикам не есть просроченную еду.

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