Осторожно! Мошенники представляются сотрудниками портала Limon

Об очередном инциденте стало известно вчера, когда редакции портала Limon.ee сообщили, что на концерте Димы Билана в Таллинне работает девушка, представляющаяся всем, как фотограф-журналист порталов Postimees Grupp, куда входит также Limon.ee. На данный момент установлена личность горе-журналиста (имя редакции известно), у нее в профиле Facebook также было указано, что она работает в издании Limon. А с таким успехом девушку поздравляли даже известные сотрудники СМИ Эстонии. Сейчас с мошенницей проведена разъяснительная беседа по этому поводу, данные в ее аккаунте изменены.

Это далеко не первый случай. Раньше уже происходило подобное: люди, не работающие на портале Limon.ee, попадали на светские мероприятия в качестве журналистов нашего издания.

Организаторы концертов и мероприятий, будьте внимательны и осторожны, не впускайте на свои вечеринки непроверенных людей! У всех сотрудников Postimees Grupp имеется служебное удостоверение, которое всегда при них. Имена и должности сотрудников редакции порталов Limon, Krasotka и других наших русских изданий доступны на портале Rus.Postimees.ee в разделе РАБОТНИКИ. Штат фоторедакции доступен в разделе TÖÖTAJAD на сайте Postimees.ee.