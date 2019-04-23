Блестящий жакет и малиновая сумка: стильный выход Сары Джессики Паркер

54-летняя знаменитость позировала в облегающих кожаных брюках, рубашке цвета хаки и блестящем жакете с болотным отливом. Актриса подобрала к образу блестящие босоножки со стразами на устойчивом каблуке и сумку цвета фуксии через плечо.

Из украшений на Саре было несколько подвесок и маленькие серьги в ушах с камнями. Волосы модницы были собраны в пучок, а на лице – насыщенный макияж.