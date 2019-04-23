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Блестящий жакет и малиновая сумка: стильный выход Сары Джессики Паркер

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Sarah Jessica Parker

ФОТО: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Scanpix

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер и американская икона стиля была замечена в Нью-Йорке на показе фильма "Белая ворона" в повседневном, но стильном образе, пишет Сегодня.

54-летняя знаменитость позировала в облегающих кожаных брюках, рубашке цвета хаки и блестящем жакете с болотным отливом. Актриса подобрала к образу блестящие босоножки со стразами на устойчивом каблуке и сумку цвета фуксии через плечо.

Из украшений на Саре было несколько подвесок и маленькие серьги в ушах с камнями. Волосы модницы были собраны в пучок, а на лице – насыщенный макияж.

ФОТО: Andy Kropa / AP

ФОТО: Andy Kropa / AP

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