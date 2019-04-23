Сколько часов сна нужно каждому знаку Зодиака

Эмоциональное состояние Овнов всегда является достаточно стабильным. Они обладают умением адекватно оценивать ситуацию, не беспокоиться по пустякам и стойко переживать любые жизненные обстоятельства. Даже если днем Овны испытывали стресс, много работали и потратили всю свою энергию, они достаточно быстро восстанавливаются во время ночного сна. Им не нужно слишком много спать, чтобы снова стать готовым к приключениям. Оптимальный вариант – 6 часов.

Для Тельцов сон не является основным источником энергии. Для них удобнее получать ее из здоровой пищи и активного образа жизни, а так же взаимоотношений с положительными людьми. Сон для них лишь связующее вещество, позволяющее пользоваться полным объемом энергии. Им ни в коем случае нельзя проводить слишком много времени в спящем режиме, а то вместо пользы сон принесет им лишь вред. Идеально количество сна – 7 часов.

Близнецы являются очень эмоциональными людьми, которые целый день находятся в движении, постоянно меняя одни свои эмоции на другие. Это отнимает у них очень много времени, заставляя их чувствовать себя очень усталыми в конце дня. Чтобы восстановиться и не быть сонными весь следующий день, Близнецам необходимо достаточное количество сна. Кроме того, эти знаки очень привередливы к условиям сна. Они никогда не уснут, если в спальне будет слишком шумно, а также если температура будет неподходящей, а одежда недостаточно удобной. Примечательно, что основную роль во сне Близнецов играют часы до полуночи, поэтому им необходимо ложиться спать как можно раньше. Спать нужно 8 часов.

Раки очень чувствительные натуры. Они принимают близко к сердцу все моменты, которые происходят с ними за день, а когда ложатся в кровать, начинают вспоминать их, анализировать, придумывать иные возможные ответы, действия и последствия. Раки постоянно задумываются о том, правильно ли они поступили, хорошо ли действовали, верно ли восприняли поведение других людей. Все эти проблемы, которые порой Раки сами себе придумывают, оказывают на них существенное давление. Итогом является наличие бессонницы и плохое качество сна. Исходя из данной проблемы, Ракам нужно гораздо больше сна, чем другим знакам. Идеальное количество сна – 9 часов.

Львы очень активные и жизнерадостные люди. Они постоянно находятся в движении, всё время участвуют в активных мероприятиях, занимаются спортом, веселятся с друзьями и просто берут от жизни всё. Тратить слишком много времени на сон не в их принципах, а им и без него будет достаточно хорошо. Конечно, спать необходимо, но для Львов это не слишком большая цифра. Кроме того, они могут раздробить ее и поспать некоторую часть от сна днем. Количество сна – 6 часов 30 минут.

Девы очень трудолюбивые личности. Они делают всё для саморазвития и успеха в работе, порой заставляя работать себя больше, чем нужно. Конечно, такой образ жизни может в какой-то момент выбить их из колеи и убить их продуктивность. Чтобы сохранить силы для работы, Девам необходимо спать не менее 7 часов в день. А больше они точно не будут, потому что очень трепетно относятся к своему времени, считая его основным и самым ценным ресурсом.

Если Весы не будут достаточно спать, то просто потеряют самообладание и не смогут контролировать себя весь оставшийся день. Они станут нервными и негативно реагирующими на любые жизненные ситуации. Весы очень любят спать, поэтому будут крайне злыми и агрессивными, если кто-то отнимет у них это удовольствие. Весам нужно спать 8 часов в день.

Для Скорпионов основной источник энергии – сон. Без сна они не смогут нормально работать и будут чувствовать себя очень вялыми и истощенными весь день. Скорпионам необходимо спать 7 часов.

Стрельцы очень активные и трудолюбивые люди. Казалось бы, они всегда успевают сделать всё то, что запланировали. Однако за таким успехом и слаженностью стоит качественный длительный сон, без которого стрельцы просто потеряют все свои силы. Им необходимо спать 9 часов в день.

Козероги - те люди, на которых совершенно не влияет количество дня. Не важно, сколько они будут спать, это никак не окажет влияние на их трудоспособность. На жизнедеятельность Козерогов влияет только их желание. Поэтому для них нет определенных часов сна.

Водолеи умеют самостоятельно расчитывать количество сна, чтобы быть трудоспособными весь день. Однако идеальное количество сна для них – 7 часов.