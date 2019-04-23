Жители Эстонии массово попались на утку про Керсти Кальюлайд

Естественно, сотни людей уже поверили в то, что такая ситуация имела место быть, но мало кто внимательно относится к выбору источников информации, не говоря уже о том, что простой читатель скорее всего не будет искать в конце страницы сайта кнопку «Предупреждение», чтобы прочитать там: