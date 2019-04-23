Жители Эстонии массово попались на утку про Керсти Кальюлайд

Уже больше недели по соцсетям путешествует ссылка на новость сатирического издания ИА «Панорама» про президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Германии, где ее якобы приняли за официантку, а глава нашей республики тут же согласилась надеть фартук и стала мыть посуду.
Естественно, сотни людей уже поверили в то, что такая ситуация имела место быть, но мало кто внимательно относится к выбору источников информации, не говоря уже о том, что простой читатель скорее всего не будет искать в конце страницы сайта кнопку «Предупреждение», чтобы прочитать там:
«Предупреждение! Все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой. Любые совпадения текстов panorama.pub с реальными личностями и событиями не преследуют цели задеть чью-либо честь или достоинство или нанести урон деловой репутации, поскольку все материалы ресурса panorama.pub создаются как сатирические фельетоны».
Получается, каждый сайт может сделать внизу такую приписку и безнаказанно печатать откровенное лживую информацию, заверяя, что это всего лишь сатира и выдумка. Кстати, в Вот это поворот.