Вт, 23.04.2019
Видео: Наталья Фриске собирается вернуться на сцену в образе своей сестры Жанны? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Эксклюзив
  • Жители Эстонии массово попались на утку про Керсти Кальюлайд

Жители Эстонии массово попались на утку про Керсти Кальюлайд

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Керсти Кальюлайд во время встречи с Владимиром Путиным.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Уже больше недели по соцсетям путешествует ссылка на новость сатирического издания ИА «Панорама» про президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Германии, где ее якобы приняли за официантку, а глава нашей республики тут же согласилась надеть фартук и стала мыть посуду. 

Естественно, сотни людей уже поверили в то, что такая ситуация имела место быть, но мало кто внимательно относится к выбору источников информации, не говоря уже о том, что простой читатель скорее всего не будет искать в конце страницы сайта кнопку «Предупреждение», чтобы прочитать там: 

«Предупреждение! Все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой. Любые совпадения текстов panorama.pub с реальными личностями и событиями не преследуют цели задеть чью-либо честь или достоинство или нанести урон деловой репутации, поскольку все материалы ресурса panorama.pub создаются как сатирические фельетоны». 

Получается, каждый сайт может сделать внизу такую приписку и безнаказанно печатать откровенное лживую информацию, заверяя, что это всего лишь сатира и выдумка. Кстати, в  Вот это поворот.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ