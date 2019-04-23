Видео: Витас указал Гарику Харламову на неприличное поведение

Комментаторы были возмущены поведением Гарика в социальной сети. Они пытались объяснить ему, что человек, у которого есть дочь, не должен делиться такими пошлыми видео. «Дети не должны сидеть в Instagram. Дети не должны смотреть Comedy, ругаться матом, курить. Все в ваших руках», — резко ответил артист.

Витас сначала не хотел комментировать поступок Гарика, но потом все же решился на пост на личной странице. «Дорогой Гарик, я с большим уважением отношусь к тебе и твоему таланту, даже несмотря на то что ты так по-хамски относишься к своим коллегам. Это твой выбор. В этой связи меня беспокоит только одно: у тебя растет дочь, у тебя очень много подписчиков среди молодежи, которые видят твою публичную пошлость. Это действует разрушительно на подрастающее поколение», — написал Витас.

Некоторые поклонники певца поддержали его точку зрения, отметив, что Харламов «перегнул палку». Витас не раз становился объектом критики в социальных сетях. Однажды пользователи Instagram активно обсуждали его пьяное поведение в одном из отелей. Несмотря на подобный негатив, с которым сталкивается артист, он продолжает активно продвигать свое творчество в Сети, игнорируя съемки в телешоу.