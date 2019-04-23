Видео: Витас указал Гарику Харламову на неприличное поведение

Накануне звезда Comedy Club Гарик Харламов выложил неприличный ролик, смонтированный из видео с выступления Витаса и мужского полового органа. «Многие пишут, что надо остановиться. Что уже перебор. Что женщина может обидеться. Согласен. Меняем тему», — написал шоумен.https://www.instagram.com/garikkharlamov/
Комментаторы были возмущены поведением Гарика в социальной сети. Они пытались объяснить ему, что человек, у которого есть дочь, не должен делиться такими пошлыми видео. «Дети не должны сидеть в Instagram. Дети не должны смотреть Comedy, ругаться матом, курить. Все в ваших руках», — резко ответил артист.
Витас сначала не хотел комментировать поступок Гарика, но потом все же решился на пост на личной странице. «Дорогой Гарик, я с большим уважением отношусь к тебе и твоему таланту, даже несмотря на то что ты так по-хамски относишься к своим коллегам. Это твой выбор. В этой связи меня беспокоит только одно: у тебя растет дочь, у тебя очень много подписчиков среди молодежи, которые видят твою публичную пошлость. Это действует разрушительно на подрастающее поколение», — написал Витас.
Некоторые поклонники певца поддержали его точку зрения, отметив, что Харламов «перегнул палку». Витас не раз становился объектом критики в социальных сетях. Однажды пользователи Instagram активно обсуждали его пьяное поведение в одном из отелей. Несмотря на подобный негатив, с которым сталкивается артист, он продолжает активно продвигать свое творчество в Сети, игнорируя съемки в телешоу.
«Сейчас внимание человека в большей степени приковано к Интернету, гаджетам, компьютерам. Нынче люди, в том числе и я, выбирают для себя ту программу, контент, которые интересны им. Телевизор уже редко кто смотрит. В основном это аудитория 70+. Мы с вами к таковым не относимся, ребята молодые еще. Лучше выберем кино в Интернете. Поэтому и я расставляю приоритеты, и вместо ток-шоу лучше лишний час проведу с семьей», — делился ранее Витас со «СтарХитом».