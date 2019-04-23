Вау! Скарлетт Йоханссон в откровенном платье воплотила образ леди-вамп
Накануне Скарлетт Йоханссон блеснула на премьере блокбастера «Мстители: Финал».
Конечно, все внимание в этот вечер было приковано к главным героям ленты — в том числе к Черной вдове в исполнении Скарлетт Йоханссон. Именно этой сногсшибательной блондинке удалось затмить в этот вечер всех коллег по цеху.
На ковровой дорожке премьеры в Лос-Анджелесе актриса появилась под руку с возлюбленным Колином Жостом в ослепительном платье Atelier Versace. Обтягивающее, будто вторая кожа, без бретелек, с высоким разрезом для ноги и с целой россыпью кристаллов — Скарлетт вновь подтверждает титул самой сексуальной блондинки Голливуда.