Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

Маша Малиновская всегда гордилась тем, что она тщательно следит за своим внешним видом. В середине 2000-х телеведущая и вовсе была модной иконой, но сейчас поклонники уже не так активно обсуждают перемены во внешности и стиле звезды. И все же, новые фотографии блондинки удивили ее подписчиков. Дело в том, что узнать на них Малиновскую почти невозможно.

По мнению поклонников, Мария не только прибегла к услугам пластических хирургов, но еще и сбросила несколько лишних килограммов. «Вас просто не узнать, стали другим человеком», «Так сильно похудели, а ведь еще недавно называли себя пухляшом», «Маша, вы отлично выглядите. Правда, я узнала вас не сразу», — делились мнениями подписчики телеведущей.

Еще год назад Мария признавалась, что у нее всегда были комплексы. Особенно сильно звезда переживала из-за лишнего веса. По словам Малиновской, она постоянно заедала стресс, а после это негативно сказывалось на фигуре. Ради похудения телеведущая была готова даже рискнуть здоровьем.

«Я заказывала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск. Я стресс всегда заедаю. Не могу отказаться от удовольствия попробовать что-то вкусное», — призналась телеведущая в эфире программы «Секрет на миллион».

Теперь звезда явно довольна тем, как она выглядит, ведь сейчас Маша часто публикует селфи и фотографии в полный рост. Свободное время она предпочитает проводить в компании сына. Многие поклонники отметили, что маленький Мирон с возрастом становится все больше похож на свою знаменитую маму.

В интервью Малиновская часто подчеркивала, что воспитывает ребенка одна. Она не общалась с бывшим избранником, который является папой Мирона, да и сам мужчина не изъявлял желания видеться с сыном. «Он велел передать сыну, что его папа космонавт. Поэтому, когда меня начали спрашивать о том, кто же отец ребенка, я с гордостью заявляла, что он первый чеченский космонавт», — шутила Мария.