«Четырехдневная» жена Николаса Кейджа требует огромных отступных за развод с актером

23 марта 55-летний Кейдж и 34-летняя Койке, которые начали встречаться в апреле прошлого года, получили в Лас-Вегасе брачную лицензию и в тот же день тайно поженились. При этом в Сеть попали кадры странного поведения актера в здании суда перед получением лицензии. Он выкрикивал, что Эрика хочет забрать все его деньги, и что ее бывший бойфренд — наркодилер.

27 марта актер подал заявку на аннулирование своего брака. Он заявил, что бы сильно пьян и не понимал, что делает, когда Эрика предложила ему вступить в брак. Койке, однако, отрицает его слова. Она утверждает, что Николас был трезвым и полностью отдавал себе отчет в своих действиях. Койке настаивает на официальном бракоразводном процессе и не хочет, чтобы брак был просто аннулирован. Она также не согласна с заявлениями Кейджа о том, что она заставила его жениться на ней путем мошенничества.

«Эрика и Николас поженились 23 марта 2019 года в Лас-Вегасе, штат Невада, и с тех пор вплоть до настоящего момента являются мужем и женой», — говорится в поданном ей контриске.

Как пишет издание Radar Online, визажистка Эрика Койке не хочет примирения и требует от Кейджа денег в связи с тем, что он испортил ее репутацию, а также лишил ее возможности продолжать свою карьеру.

Священник Фил Йорк, который поженил пару, утверждает, что Кейдж не казался пьяным во время десятиминутной церемонии заключения брака.

«Он был спокоен и серьезен… И они оба, без колебаний, ответили "да" на мой вопрос, согласны ли они вступить в брак», — говорит 75-летний Фил.