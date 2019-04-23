«На паузе»: рыжий из «Иванушек» подтвердил слухи о разладе в семье

Сообщения о том, что у жены рыжего из "Иванушек" роман с баскетболистом Андреем Зубковым, появились еще на прошлой неделе. Андрей Григорьев-Апполонов называл эту информацию слухами – говорил, что о его семье постоянно судачат. Однако певцу пришлось признать очевидное.

"Мы решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем я", – написал артист в Instagram.

Тем не менее рыжий из "Иванушек" не намерен разводиться с Мариной. Григорьев-Аполлонов подчеркнул: главное – сохранить дружеские отношения и сообща воспитывать детей – 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема.

"Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь – у нас все зашибись! Ибо моя семья – моя жизнь!" – обратился к подписчикам Андрей.