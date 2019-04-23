В Москве вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Как сообщил РЕН ТВ, вандалы осквернили могилу советского и российского певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище. Злоумышленники сожгли крест, венки, сломали ограду и разбили табличку.

«Я считаю, что могилу подожгли эти аферистки, а их теперь три, которые третируют семью, они пытаются доказать, что жили с Женей, родили ему детей и имеют право на наследство. Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище, напишет заявление о вандализме, она официально является владелицей захоронения, так как дочь Жени Агния — несовершеннолетняя. Также Наталья напишет заявление о вандализме в правоохранительные органы», — рассказал Разин.

ФОТО: официальный сайт Евгения Осина

Ранее в СМИ появилась информация, что некто Елена Скорнякова заявила, что была гражданской женой Осина. Она считает, что часть творческого наследия певца должна принадлежать ее дочери Анастасии. Женщина настаивает, что некоторые произведения Евгений Осин якобы сочинял для Анастасии.