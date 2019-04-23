В Москве вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Бывшая жена Евгения Осина подаст заявление в правоохранительные органы и жалобу на Троекуровское кладбище по факту вандализма на могиле певца, сообщил РИА Новости друг семьи, продюсер Андрей Разин.
Как сообщил РЕН ТВ, вандалы осквернили могилу советского и российского певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище. Злоумышленники сожгли крест, венки, сломали ограду и разбили табличку.
«Я считаю, что могилу подожгли эти аферистки, а их теперь три, которые третируют семью, они пытаются доказать, что жили с Женей, родили ему детей и имеют право на наследство. Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище, напишет заявление о вандализме, она официально является владелицей захоронения, так как дочь Жени Агния — несовершеннолетняя. Также Наталья напишет заявление о вандализме в правоохранительные органы», — рассказал Разин.
Ранее в СМИ появилась информация, что некто Елена Скорнякова заявила, что была гражданской женой Осина. Она считает, что часть творческого наследия певца должна принадлежать ее дочери Анастасии. Женщина настаивает, что некоторые произведения Евгений Осин якобы сочинял для Анастасии.
Певец Евгений Осин скончался в ноябре прошлого года на 55-м году жизни в результате остановки сердца. В конце 1980-х он записал несколько песен в составе группы «Браво», после чего работал сольно. Популярность артисту принесли песни «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка», «Таня плюс Володя» и другие.