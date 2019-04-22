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  • Фотоновость: Сергей Сумин и Илона Калдре повеселились в Кремле со Стасом Михайловым и другими звездами

Фотоновость: Сергей Сумин и Илона Калдре повеселились в Кремле со Стасом Михайловым и другими звездами

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Сергей Сумин, Стас Михайлов и Илона Калдре.

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

На выходных в Государственном Кремлевском дворце Москвы отгремела церемония вручения музыкальных наград «Шансон года 2019». В гости к российским знаменитостям наведались их коллеги из Эстонии - певец и предприниматель Сергей Сумин вместе с всем известной Илоной Калдре. 

Стас Михайлов вспомнил Сергея Сумина по концерту в Таллинне, именно он был тем самым гостем из зрительного зала, который под бурные аплодисменты зала подпел Михайлову в концертном зале тогда еще Nordea. Сам Сумин после гастролей по Сибири сразу приехал в Москву, чтобы поддержать коллег по цеху. 

Как рассказали нам артисты, Государственный Кремлевский дворец - это вам не шутки. Там всё строго. Вокруг много охраны, а также красивых, богатых и знаменитых людей. Уровень развлекательных мероприятий в российской столице - как всегда - на высоте! 

На мероприятии присутствовали: Стас Михайлов, Таисия Повалий, Сергей Трофимов, Игорь Крутой, Виктор Королев и многие-многие другие. 

Напомним, что в июне 2019 года Сергей Сумин и Илона Калдре выступят на фестивале «Русский шансон» на таллиннском Певческом поле, куда уже продаются билеты. 

Смотрите галерею из закулисья премии «Шансон года 2019»! 

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

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