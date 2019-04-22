Фотоновость: Сергей Сумин и Илона Калдре повеселились в Кремле со Стасом Михайловым и другими звездами

Стас Михайлов вспомнил Сергея Сумина по концерту в Таллинне, именно он был тем самым гостем из зрительного зала, который под бурные аплодисменты зала подпел Михайлову в концертном зале тогда еще Nordea. Сам Сумин после гастролей по Сибири сразу приехал в Москву, чтобы поддержать коллег по цеху.

Как рассказали нам артисты, Государственный Кремлевский дворец - это вам не шутки. Там всё строго. Вокруг много охраны, а также красивых, богатых и знаменитых людей. Уровень развлекательных мероприятий в российской столице - как всегда - на высоте!

На мероприятии присутствовали: Стас Михайлов, Таисия Повалий, Сергей Трофимов, Игорь Крутой, Виктор Королев и многие-многие другие.

Напомним, что в июне 2019 года Сергей Сумин и Илона Калдре выступят на фестивале «Русский шансон» на таллиннском Певческом поле, куда уже продаются билеты.

Смотрите галерею из закулисья премии «Шансон года 2019»!

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина

ФОТО: Пресс-служба Сергея Сумина