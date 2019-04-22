Облысение - признак сексуальности? Новое исследование

Ученые, да и девушки считают лысых сексуальными. И не зря.
Заметив выпадение волос, мы начинаем бороться против природы и стараться как можно быстрее "нарастить" шевелюру обратно, пишет Mport.ua.
Однако, как утверждают исследователи, одной из причин облысения является повышенный уровень мужских гормонов и реакция организма на них.
Причин облысения несколько, и некоторые из них действительно связаны с повышенным тестостероном:
- генетическая предрасположенность и гормоны андрогены;
- инфекционные заболевания (сифилис), болезни кожи (себорея, перхоть), болезни щитовидной железы, системные заболевания (волчанка), химиотерапия, отравления химическими веществами;
- недостаточно сбалансированное питание с нехваткой железа и витаминов, стрессовые ситуации. Исследования, проведенные во Франции, показали, что многие мужчины, у которых наблюдается выпадение волос, находятся в состоянии тревоги, страдают фобиями;
- плохо подобранные средства для ухода за волосами, механические повреждения.
Что же касается повышенного тестостерона, то именно реакция организма на него приводит к облысению. Активная форма тестостерона (дигидротестостерон), проникая в клетки фолликулов, вызывает их дистрофию, из-за чего они перестают расти, выпадают и истончаются.
Так что, мнение о том, что лысые мужчины наиболее сексуальны, с одной стороны, оправдано, а с другой - причин облысения может быть больше, чем ты думаешь.