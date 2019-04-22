Облысение - признак сексуальности? Новое исследование

Заметив выпадение волос, мы начинаем бороться против природы и стараться как можно быстрее "нарастить" шевелюру обратно, пишет Mport.ua.

Однако, как утверждают исследователи, одной из причин облысения является повышенный уровень мужских гормонов и реакция организма на них.

Причин облысения несколько, и некоторые из них действительно связаны с повышенным тестостероном:

генетическая предрасположенность и гормоны андрогены;

инфекционные заболевания (сифилис), болезни кожи (себорея, перхоть), болезни щитовидной железы, системные заболевания (волчанка), химиотерапия, отравления химическими веществами;

недостаточно сбалансированное питание с нехваткой железа и витаминов, стрессовые ситуации. Исследования, проведенные во Франции, показали, что многие мужчины, у которых наблюдается выпадение волос, находятся в состоянии тревоги, страдают фобиями;

плохо подобранные средства для ухода за волосами, механические повреждения.

Что же касается повышенного тестостерона, то именно реакция организма на него приводит к облысению. Активная форма тестостерона (дигидротестостерон), проникая в клетки фолликулов, вызывает их дистрофию, из-за чего они перестают расти, выпадают и истончаются.