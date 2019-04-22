Пн, 22.04.2019
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Облысение - признак сексуальности? Новое исследование

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Брюс Уиллис

ФОТО: VidaPress

Ученые, да и девушки считают лысых сексуальными. И не зря.

Заметив выпадение волос, мы начинаем бороться против природы и стараться как можно быстрее "нарастить" шевелюру обратно, пишет Mport.ua.

Однако, как утверждают исследователи, одной из причин облысения является повышенный уровень мужских гормонов и реакция организма на них. 

Причин облысения несколько, и некоторые из них действительно связаны с повышенным тестостероном: 

  • генетическая предрасположенность и гормоны андрогены; 
  • инфекционные заболевания (сифилис), болезни кожи (себорея, перхоть), болезни щитовидной железы, системные заболевания (волчанка), химиотерапия, отравления химическими веществами; 
  • недостаточно сбалансированное питание с нехваткой железа и витаминов, стрессовые ситуации. Исследования, проведенные во Франции, показали, что многие мужчины, у которых наблюдается выпадение волос, находятся в состоянии тревоги, страдают фобиями; 
  • плохо подобранные средства для ухода за волосами, механические повреждения.

Что же касается повышенного тестостерона, то именно реакция организма на него приводит к облысению. Активная форма тестостерона (дигидротестостерон), проникая в клетки фолликулов, вызывает их дистрофию, из-за чего они перестают расти, выпадают и истончаются. 

Так что, мнение о том, что лысые мужчины наиболее сексуальны, с одной стороны, оправдано, а с другой - причин облысения может быть больше, чем ты думаешь. 

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