Редкие кадры: MONATIK показал повзрослевших сыновей

32-летний украинский певец MONATIK редко публикует снимки со своими детьми. Однако недавно артисту удалось выделить целый день для того, чтобы провести время с семьей. MONATIK с детьми и супругой Ириной Демичевой отправились на прогулку в торговый центр, пишет Сегодня.