Редкие кадры: MONATIK показал повзрослевших сыновей

32-летний украинский певец MONATIK редко публикует снимки со своими детьми. Однако недавно артисту удалось выделить целый день для того, чтобы провести время с семьей. MONATIK с детьми и супругой Ириной Демичевой отправились на прогулку в торговый центр, пишет Сегодня.
По-прежнему показывать лица сыновей мультиартист не спешит. Однако на редких кадрах видно, что, по крайней мере, по стилю дети похожи на своего звездного отца. Мальчики гуляли в узнаваемых черных шапках с отворотом, как у самого Дмитрия.
"Столь долгожданная семейная суббота...", – подписал снимки MONATIK.