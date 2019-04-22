Пн, 22.04.2019
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Редкие кадры: MONATIK показал повзрослевших сыновей

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MONATIK

ФОТО: Промо

32-летний украинский певец MONATIK редко публикует снимки со своими детьми. Однако недавно артисту удалось выделить целый день для того, чтобы провести время с семьей. MONATIK с детьми и супругой Ириной Демичевой отправились на прогулку в торговый центр, пишет Сегодня.

По-прежнему показывать лица сыновей мультиартист не спешит. Однако на редких кадрах видно, что, по крайней мере, по стилю дети похожи на своего звездного отца. Мальчики гуляли в узнаваемых черных шапках с отворотом, как у самого Дмитрия.

"Столь долгожданная семейная суббота...", – подписал снимки MONATIK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official) on

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