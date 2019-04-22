Пн, 22.04.2019
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Вечная память! Умер «голос петербургского метро»

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Поминальная свеча.

ФОТО: SCANPIX

На 73-м году жизни скончался телеведущий и диктор Михаил Быков. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена, пишет Lenta.ru.

Быкова называли «голосом петербургского метро». Пресс-служба отмечает, что записанные им объявления были визитной карточкой метрополитена Санкт-Петербурга. Незадолго до смерти Быков успел записать голосовые объявления для новых станций городской подземки, которые готовятся к открытию.

Быков начинал свою карьеру на Ленинградском радио. В юности он хотел стать актером. С 1970 года он озвучивал на телевидении Санкт-Петербурга праздничные концерты, киножурналы и передачи. Его голосом записаны объявления об очередной остановке, которые звучат в вагонах поезда, и служебная информация метро.

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