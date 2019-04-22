Дочь Евгения Осина экстренно доставили в больницу

Стала известна причина госпитализации дочери ушедшего из жизни музыканта.
Единственная дочь скончавшегося прошлой осенью популярного в 90-х музыканта Евгения Осина экстренно попала на больничную койку.
Причиной резкого ухудшения самочувствия девушки стал тонзиллит. Об этом она рассказала подписчикам своего Instagram, опубликовав черно-белый снимок, на котором можно различить очертания больничной палаты.
«Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, однако за минувшую ночь и день в сумме мне прокапали уже штук пять. Особо не выхожу на связь, потому что тяжко держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая, ибо сил в левой уже нет. Аллергия, тонзиллит, температура 38. Я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду, однако, доброе утро», - написала она.
Подписчики Агнии пожелали ей скорее выздороветь и вернуться к обычной жизни.
Отметим, что сейчас дочь Евгения Осина пробует себя в шоу-бизнесе. Помочь ей в этом занятии вызвался продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Сам Евгений Осин ушел из жизни в минувшем ноябре.