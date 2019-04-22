Дочь Евгения Осина экстренно доставили в больницу

«Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, однако за минувшую ночь и день в сумме мне прокапали уже штук пять. Особо не выхожу на связь, потому что тяжко держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая, ибо сил в левой уже нет. Аллергия, тонзиллит, температура 38. Я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду, однако, доброе утро», - написала она.