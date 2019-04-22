Пн, 22.04.2019
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  • Сестра Жанны Фриске показала уникальное архивное фото

Сестра Жанны Фриске показала уникальное архивное фото

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Наталья Фриске

ФОТО: https://www.instagram.com/friske_natalia/

21 апреля Наталье Фриске исполнилось 33 года. Девушка решила разместить в своем Instagram-аккаунте редкий семейный снимок. 

Наталья опубликовала черно-белую фотографию, на которой она запечатлена вместе с покойной сестрой Жанной и родителями. 

«Родители, спасибо вам за жизнь. Спасибо за все что вы мне дали. Ближе вас у меня нет никого. Я безумно вас люблю», - написала она.

Чуть раньше она также опубликовала поздравление для сына Жанны - Платона: 

«Мой маленький принц, с твоим днем тебя. Очень скучаем по тебе. Пусть тебя окружают только добрые и искрение люди. Я люблю тебя».

Напомним, отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев, оградил Платона от общения с родственниками Жанны. Отношения между Шепелевым и семьей Жанны Фриске до сих пор остаются напряженными.

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