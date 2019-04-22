Вот это новости! Группа «Мэй Дэй» из Таллинна представила новую песню!

Вчера группа "Мэй Дэй" показала публике свою новую песню "Люблю тебя очень". Со следующей недели ловите и заказывайте песню на лучших радиостанциях страны! А пока представляем её читателям портала Limon.ee.
Мэй Дэй - «Люблю тебя очень»,
музыка и слова: Сергей Крутихин
аранжировка: Р. Михайлишин (Киев)
Подаранжировка и sound production: А. Росси (саунд-продюсер и музыкант. В 2013 году получил высшее образование с дипломом «Звукорежиссура» в Санкт-Петербургском Университете Профсоюзов. Опыт работы в сфере звукорежиссуры более 7 лет. Специализируется в жанрах: поп, коммерческая электронная музыка, pop rock и так далее. Андрей работает с такими артистами и проектами, как: МАРСЕЛЬ, 3XL PRO, АЛИСА ВОКС, VOUGAL, Артем Райн, Юлия Адамчук, МЭЙ ДЭЙ, JEIN, ХАМИЛЬ (КАСТА), MONTY (NEVADA SKY), Артём Райн и других).
Исполняет: Анна Лейтан («Мэй Дэй»)
Слушайте песню ниже и наслаждайтесь голосом любимой певицы!