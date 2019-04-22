Вот это новости! Группа «Мэй Дэй» из Таллинна представила новую песню!

Подаранжировка и sound production: А. Росси (саунд-продюсер и музыкант. В 2013 году получил высшее образование с дипломом «Звукорежиссура» в Санкт-Петербургском Университете Профсоюзов. Опыт работы в сфере звукорежиссуры более 7 лет. Специализируется в жанрах: поп, коммерческая электронная музыка, pop rock и так далее. Андрей работает с такими артистами и проектами, как: МАРСЕЛЬ, 3XL PRO, АЛИСА ВОКС, VOUGAL, Артем Райн, Юлия Адамчук, МЭЙ ДЭЙ, JEIN, ХАМИЛЬ (КАСТА), MONTY (NEVADA SKY), Артём Райн и других).