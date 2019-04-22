Внимание, родители Эстонии! Angel Models Agency объявляет набор в модельную школу

Теперь у всех появилась возможность попасть в основной состав моделей агентства. На кастинг в модельную школу ждут детей и молодых людей от 5 до 19 лет, кастинг продлится до 27 апреля.

На кастинг ждут детей в следующие группы: в младшую (с 5 до 9 лет), среднюю (с 10 до 12 лет), старшую (с 14 до 19 лет) и региональную (с 10 до 19 лет). Занятия начнутся уже с мая и будут проходить три раза в неделю.

По словам руководителя Angel Models Agency Анны Микконен, агентство имеет международные лицензии, позволяющие представлять страну на самых престижных модельных и международных конкурсах красоты и таланта, наши модели уже покорили модные мировые подиумы. “Только недавно вернулись с победой с престижного международного модельного конкурса, в котором представительница нашего агентства Ангелина Миссуро получила титул первой вице-мисс. В нашей школе с будущими моделями будут работать профессионалы своего дела. Научим модельной походке, позированию, актёрскому мастерству, покажем как раскрыть себя перед камерой, расскажем, как ответить на каверзные вопросы журналистов и многое другое. Мы покажем вам мир и сделаем из вас настоящую профессиональную модель”, - добавила Анна.

Входящая в основной состав моделей агентства AngelModels Agency пятилетняя Элис Силласте в мае в составе делегации отправится на международный детский модельный конкурс Future Fashion Faces Kids World 2019. “Хочу стать знаменитой моделью, мне очень нравится фотографироваться и надевать красивую одежду. Мама водит меня на фотосессии и мы много путешествуем. Это очень интересно. Иногда я немного устаю, но что делать, модели должны уметь много позировать и красиво ходить. Скоро пойду в настоящую школу и обязательно буду учить английский язык, так проще общаться с друзьями из других стран”,- сказала юная модель Элис.

ФОТО: Angel Models Agency

В школе могут заниматься как мальчики, так и девочки. Восьмилетний Даниэль Веретюк, который тоже входит в основной состав моделей школы Angel Models Agency, также отправляется в мае на конкурс. “Мне очень нравится танцевать, занимаюсь спортом, люблю играть в компьютерные игры. Хочу, чтобы меня заметили и мечтаю стать знаменитым. Пока не знаю, хочу ли я стать моделью, но сниматься в рекламе и участвовать в конкурсах очень интересно и захватывающе”, - поделился Даниэль.