Первое фото: самая гламурная блондинка Эстонии вышла на прогулку с первенцем

13 марта эстонская певица и актриса Грете Клейн (30) впервые стала матерью. А сегодня в ее Instagram появился свежий снимок, на котором Грете гуляет по Таллинну с коляской.
«Вы думаете, что знаете, что такое любовь, но приходит что-то маленькое, чтобы показать вам, насколько велика бывает любовь на самом деле», - подписала актриса, которую эстонские СМИ давно уже окрестили самой гламурной блондинкой Эстонии, свой снимок.
Напомним, что в начале марта в семье актрисы из популярного эстонского сериала «Padjaklubi» и продюсера Эрго Кулда на свет появилась девочка, которую назвали Саара. Об отношениях Грете Клейн с продюсером Эрго Кулдом стало известно в мае 2017 года. С тех пор они буквально неразлучны. В октябре прошлого года стало известно, что пара ждет ребенка, а в декабре они обручились.
40-летний Эрго Кулд – один из самых успешных эстонских телепродюсеров. Фирма OÜ Kassikuld, одним из агентов которой является мужчина, выпускает любимые эстонские сериалы, такие как: «Naabriplika», «Ment», «Varjudemaa», «Papad mammad» и «Padjaklubi», главной звездой которого является сама Грете Клейн.