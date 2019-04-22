Первое фото: самая гламурная блондинка Эстонии вышла на прогулку с первенцем

«Вы думаете, что знаете, что такое любовь, но приходит что-то маленькое, чтобы показать вам, насколько велика бывает любовь на самом деле», - подписала актриса, которую эстонские СМИ давно уже окрестили самой гламурной блондинкой Эстонии, свой снимок.

Напомним, что в начале марта в семье актрисы из популярного эстонского сериала «Padjaklubi» и продюсера Эрго Кулда на свет появилась девочка, которую назвали Саара. Об отношениях Грете Клейн с продюсером Эрго Кулдом стало известно в мае 2017 года. С тех пор они буквально неразлучны. В октябре прошлого года стало известно, что пара ждет ребенка, а в декабре они обручились.