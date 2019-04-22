Пн, 22.04.2019
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  • Грязная ложь: как рэпер из Копли и экс-солистка Serebro обвели всех вокруг пальца (ВИДЕО)

Грязная ложь: как рэпер из Копли и экс-солистка Serebro обвели всех вокруг пальца (ВИДЕО)

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

На ней роскошное платье невесты, на нем - модный смокинг, казалось бы, эстонский рэпер Томми Кэш и экс-солистка группы Serebro Катя Кищук по-настоящему счастливы и сыграли роскошную свадьбу в самом центре Парижа. 

Рэпер Томми Кэш и российская певица Катя Кищук

ФОТО: Postimees/Scanpix

Но влогер Алексей Грайм в своем ютуб-канале рассказал всю правду о происходящем. Это был фотосет Томми Кэша на лодочке в Париже. В середине видео блогер признается, что давно мечтал немного подработать оператором на фейковой свадьбе. Там его еще и вином угостили. Так что, как многие СМИ и предполагали, свадьба была ненастоящей. Тем более, что у Кэша есть спутница жизни в Эстонии. Смотрите сами! 

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