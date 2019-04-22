Грязная ложь: как рэпер из Копли и экс-солистка Serebro обвели всех вокруг пальца (ВИДЕО)

Но влогер Алексей Грайм в своем ютуб-канале рассказал всю правду о происходящем. Это был фотосет Томми Кэша на лодочке в Париже. В середине видео блогер признается, что давно мечтал немного подработать оператором на фейковой свадьбе. Там его еще и вином угостили. Так что, как многие СМИ и предполагали, свадьба была ненастоящей. Тем более, что у Кэша есть спутница жизни в Эстонии. Смотрите сами!