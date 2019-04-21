«Красота – страшная сила»: Подольская удивила снимком без макияжа

«Можно позволить себе быть без макияжа, если у тебя идеальные брови. Не моя заслуга», - написала певица и поблагодарила мастера.

Наталья не уточнила, как именно приобрела «идеальные брови» - с помощью перманентного макияжа или татуажа хной. Но это не слишком интересовало поклонников. Они принялись восхищаться чистой кожей певицы и ее натуральным видом.

«Как школьница», «Красота – страшная сила», «Можно себе позволить ходить без макияжа, когда ты молодая», «Открытая и чистая», «Со времен Фабрики не меняетесь», - засыпали Наталью комплиментами.

Но не всем так однозначно понравилось «голое» лицо Подольской. «Неудачное фото», «Офигеть, а я считал вас красавицей…» - написали некоторые.