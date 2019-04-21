Саша Савельева объяснила, почему выглядит так, будто не рожала

В марте этого года стало известно о том, что 35-летняя Саша Савельева родила первенца. На днях экс-солистка группы «Фабрика» решила показать подписчикам , как выглядит после родов. Сначала певица выложила портретное фото, а позже опубликовала снимок и в полный рост.