Саша Савельева объяснила, почему выглядит так, будто не рожала

27 марта Саша Савельева впервые стала матерью. На днях певица выложила в Instagram свое новое фото, которое сильно впечатлило ее подписчиц. Поклонницы экс-солистки группы «Фабрика» тут же поинтересовались, как ей удалось так быстро прийти в форму.
В марте этого года стало известно о том, что 35-летняя Саша Савельева родила первенца. На днях экс-солистка группы «Фабрика» решила показать подписчикам , как выглядит после родов. Сначала певица выложила портретное фото, а позже опубликовала снимок и в полный рост.
Фанаты Савельевой не стали скрывать свое восхищение тем, как быстро она пришла в форму. Одна из поклонниц знаменитости решила выведать секрет ее стройности. «Надо сказать спасибо генетике и медицинскому корсету», — честно ответила певица (орфография и пунктуация автора сохранены).
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