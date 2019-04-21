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«Животик торчит»: Елену Захарову поздравили с беременностью
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epa07514414 Russian actress Yelena Zakharova attends the opening of the 41st Moscow International Film Festival in Moscow, Russia, 18 April 2019. The festival runs from 18 to 25 April. EPA/MAXIM SHIPENKOV

ФОТО: MAXIM SHIPENKOV / EPA

Российская актриса воспитывает маленькую дочь. Недавно поклонники заподозрили, что Елена Захарова может скоро стать матерью во второй раз.

Актриса появилась на красной дорожке церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Для важного события она выбрала роскошное красное платье. 

Фотографии с мероприятия быстро разлетелись по Сети. Актер Эммануил Виторган опубликовал совместную фотографию с Еленой Захаровой в личном микроблоге. Многие пользователи обратили внимание на округлившийся живот артистки.

Подписчики предположили, что в семье звезды скоро вновь произойдет пополнение, и приняли поздравлять ее с беременностью.

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