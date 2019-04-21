«Животик торчит»: Елену Захарову поздравили с беременностью
Российская актриса воспитывает маленькую дочь. Недавно поклонники заподозрили, что Елена Захарова может скоро стать матерью во второй раз.
Актриса появилась на красной дорожке церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Для важного события она выбрала роскошное красное платье.
Фотографии с мероприятия быстро разлетелись по Сети. Актер Эммануил Виторган опубликовал совместную фотографию с Еленой Захаровой в личном микроблоге. Многие пользователи обратили внимание на округлившийся живот артистки.
Подписчики предположили, что в семье звезды скоро вновь произойдет пополнение, и приняли поздравлять ее с беременностью.