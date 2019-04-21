«Больше похоже на трансвестита»: фото Светланы Лободы до пластики шокировало фанатов

В кадре легко можно узнать лицо знаменитости, но выглядит оно совершенно не так женственно и утонченно, как сейчас: овал лица, массивный нос и широкие брови делают образ грубым, в корне изменяя впечатление об артистке.

Юзеры принялись массово строчить комментарии на тему перемен во внешности певицы.

ФОТО: topnews.ru

«Вот уж действительно не родилась красивой», «Похожа больше на трансвестита», «Это же надо было так себя перешить!», «Это какой-то неудачный дублер», «Страшная же была. Стала немного лучше, но тоже вульгарно», – пишут комментаторы.

Сама Светлана Лобода не ответила на негатив в свой адрес, однако опубликовала в Instagram снимок, на котором гример наносит ей на лицо образ «скелета».