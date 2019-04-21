«Больше похоже на трансвестита»: фото Светланы Лободы до пластики шокировало фанатов

Пользователи Сети обсуждают появившееся фото, на котором запечатлена популярная украинская певица Светлана Лобода, судя по всему, до того, как ей была сделана пластика лица, передает TopNews.
В кадре легко можно узнать лицо знаменитости, но выглядит оно совершенно не так женственно и утонченно, как сейчас: овал лица, массивный нос и широкие брови делают образ грубым, в корне изменяя впечатление об артистке.
Юзеры принялись массово строчить комментарии на тему перемен во внешности певицы.
«Вот уж действительно не родилась красивой», «Похожа больше на трансвестита», «Это же надо было так себя перешить!», «Это какой-то неудачный дублер», «Страшная же была. Стала немного лучше, но тоже вульгарно», – пишут комментаторы.
Сама Светлана Лобода не ответила на негатив в свой адрес, однако опубликовала в Instagram снимок, на котором гример наносит ей на лицо образ «скелета».
«Чего бы это ни стоило Да, мне это нужно», – отметила она.