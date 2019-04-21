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  • «Вот вам сенсация»: Собчак ошарашила новостью о разводе Семена Слепакова

«Вот вам сенсация»: Собчак ошарашила новостью о разводе Семена Слепакова

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Собчак и Слепаков.

ФОТО: Instagram

Российская телеведущая сделал громкое заявление на программе Малахова «Привет, Андрей!».

Известная телеведущая Ксения Собчак опровергла свои же заявления о том, что известный юморист и шоумен Семен Слепаков якобы втихаря развелся с женой через шесть лет брака.

По словам Собчак, в его семье все прекрасно.. «Девушки! Он не развелся. К сожалению, это я все напутала»  отметила она.

До этого Собчак в эфире шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» заявила о том, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал «завидным женихом», но шоумен публично не отреагировал на высказывания телеведущей.

Семен и Карина тайно поженились в Италии 2012 году. Гостями церемонии стали только самые близкие люди. Шоумен склонен скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз, как и его супруга.

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