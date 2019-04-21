Вверх тормашками! Юри Ратас восхитился снимком Саскии Алусалу в бикини
Премьер-министр Юри Ратас оценил в Instagram свежий снимок многократной чемпионки Эстонии Саскии Алусалу, которая позирует в купальнике, стоя на голове.
«Иногда нужно очень-очень близко смотреть прямо перед собой, чтобы убедиться, что трава не всегда зеленее с другой стороны», – подписала Саския свой новый отпускной снимок.
Очень быстро, среди прочих похвал, отметился и премьер-министр Эстонии, который написал в комментарии, что это очень приятное зрелище.
Что больше всего произвело впечатление на Ратаса – безупречные формы эстонской конькобежки или же ее философское изречение – остается лишь догадываться, пишет Elu24. Но пять тысяч человек, поставивших «лайк» под фото Саскии, с Ратасом полностью согласны.